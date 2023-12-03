https://ria.ru/20231203/turtsiya-1913421287.html

Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ

Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ - РИА Новости, 03.12.2023

Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ

Турецкие власти сообщили в воскресенье о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:54

2023-12-03T08:54

2023-12-03T09:24

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СТАМБУЛ, 3 дек – РИА Новости. Турецкие власти сообщили в воскресенье о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова, написал в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая. "В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал", - написал Али Ерликая. По его словам, Амиров разыскивался Интерполом по "синему" бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Министр пообещал, что власти продолжат борьбу с ОПГ, в том числе международными, и с наркоторговцами.

https://ria.ru/20231128/lider-1912374484.html

https://ria.ru/20230804/turtsiya-1888162858.html

россия

турция

стамбул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, стамбул, интерпол, в мире