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Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ - РИА Новости, 03.12.2023
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08:54 03.12.2023 (обновлено: 09:24 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/turtsiya-1913421287.html
Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ
Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ - РИА Новости, 03.12.2023
Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ
Турецкие власти сообщили в воскресенье о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:54
2023-12-03T09:24
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СТАМБУЛ, 3 дек – РИА Новости. Турецкие власти сообщили в воскресенье о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова, написал в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая. "В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал", - написал Али Ерликая. По его словам, Амиров разыскивался Интерполом по "синему" бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Министр пообещал, что власти продолжат борьбу с ОПГ, в том числе международными, и с наркоторговцами.
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россия, турция, стамбул, интерпол, в мире
Россия, Турция, Стамбул, Интерпол, В мире
Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ

Власти Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ Амирова

© МВД ТурцииЗадержание Шамиля Амирова в Стамбуле
Задержание Шамиля Амирова в Стамбуле
© МВД Турции
Задержание Шамиля Амирова в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 дек – РИА Новости. Турецкие власти сообщили в воскресенье о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова, написал в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.
"В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал", - написал Али Ерликая.
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По его словам, Амиров разыскивался Интерполом по "синему" бюллетеню по обвинению в мошенничестве.
Министр пообещал, что власти продолжат борьбу с ОПГ, в том числе международными, и с наркоторговцами.
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