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Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин - РИА Новости, 03.12.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:12 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/turbina-1913434272.html
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин - РИА Новости, 03.12.2023
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Столичное предприятие разработало клапан для оснащения газовых турбин – аналог зарубежного, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:12
2023-12-03T12:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Столичное предприятие разработало клапан для оснащения газовых турбин – аналог зарубежного, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он подчеркнул, что промышленники Москвы создают наукоемкие решения и предлагают новые продукты собственной разработки, которые позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий."Например, московская компания "ЛГ автоматика" разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины. Подписан многолетний контракт, по которому планируется поставлять восемьдесят изделий ежегодно", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.Газовая турбина перерабатывает продукты сгорания газа для генератора и дальнейшей работы газоперекачивающего агрегата, который необходим для прохода газа по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и дает возможность перекрывать подачу топливного газа, отмечается в сообщении."В процесс импортозамещения компания включилась в 2018 году. Далее активно участвовала в разработках отечественных приборов. На сегодняшний день в условиях санкций наши решения особенно важны. Клапаны и турбина изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны", – подчеркнул руководитель отдела по работе с заказчиками Михаил Нерсесьян, слова которого привели в пресс-службе.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В пресс-службе напомнили, что столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907278431.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин

В Москве создали аналог зарубежного элемента для газовых турбин

© Фото : пресс-служба ДИППЛГ автоматика
ЛГ автоматика - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
ЛГ автоматика
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Столичное предприятие разработало клапан для оснащения газовых турбин – аналог зарубежного, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что промышленники Москвы создают наукоемкие решения и предлагают новые продукты собственной разработки, которые позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий.
«
"Например, московская компания "ЛГ автоматика" разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины. Подписан многолетний контракт, по которому планируется поставлять восемьдесят изделий ежегодно", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.
Газовая турбина перерабатывает продукты сгорания газа для генератора и дальнейшей работы газоперекачивающего агрегата, который необходим для прохода газа по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и дает возможность перекрывать подачу топливного газа, отмечается в сообщении.
"В процесс импортозамещения компания включилась в 2018 году. Далее активно участвовала в разработках отечественных приборов. На сегодняшний день в условиях санкций наши решения особенно важны. Клапаны и турбина изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны", – подчеркнул руководитель отдела по работе с заказчиками Михаил Нерсесьян, слова которого привели в пресс-службе.
Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
В пресс-службе напомнили, что столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике
3 ноября, 17:05
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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