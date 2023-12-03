https://ria.ru/20231203/turbina-1913434272.html

Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин

Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин - РИА Новости, 03.12.2023

Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин

Столичное предприятие разработало клапан для оснащения газовых турбин – аналог зарубежного, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:12

2023-12-03T12:12

2023-12-03T12:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Столичное предприятие разработало клапан для оснащения газовых турбин – аналог зарубежного, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он подчеркнул, что промышленники Москвы создают наукоемкие решения и предлагают новые продукты собственной разработки, которые позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий."Например, московская компания "ЛГ автоматика" разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины. Подписан многолетний контракт, по которому планируется поставлять восемьдесят изделий ежегодно", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.Газовая турбина перерабатывает продукты сгорания газа для генератора и дальнейшей работы газоперекачивающего агрегата, который необходим для прохода газа по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и дает возможность перекрывать подачу топливного газа, отмечается в сообщении."В процесс импортозамещения компания включилась в 2018 году. Далее активно участвовала в разработках отечественных приборов. На сегодняшний день в условиях санкций наши решения особенно важны. Клапаны и турбина изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны", – подчеркнул руководитель отдела по работе с заказчиками Михаил Нерсесьян, слова которого привели в пресс-службе.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В пресс-службе напомнили, что столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907278431.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владислав овчинский