https://ria.ru/20231203/trevoga-1913399850.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T01:02

2023-12-03T01:02

2023-12-03T01:02

специальная военная операция на украине

в мире

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николаевская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога начала звучать в Николаевской области в 22.28 (23.28 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

николаевская область

киев

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в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф