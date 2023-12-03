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"Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине
"Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине - РИА Новости, 03.12.2023
"Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине
На Западе постепенно начали осознавать, что Украине не удастся одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому там все чаще открыто высказываются за... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:28
2023-12-03T15:28
2023-12-03T15:29
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На Западе постепенно начали осознавать, что Украине не удастся одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому там все чаще открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта с отказом Киева от потерянных территорий, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence."Многие бывшие сторонники победы Украины сейчас открыто заявляют о своей поддержке урегулирования конфликта путем переговоров, <…> включая признание потери территорий, на сегодняшний день принадлежащих России, в обмен на мир", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что неудачи ВСУ на поле боя отразились и на главном союзнике Украины — США. По его мнению, Вашингтон теряет престиж и мировое доверие из-за провала украинской армии.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине
Экс-разведчик Риттер: Украине придется смириться с потерей территории