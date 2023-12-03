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Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 03.12.2023 (обновлено: 15:46 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913453142.html
Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО
Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО - РИА Новости, 03.12.2023
Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО
Российские военные поразили заглубленный командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:22
2023-12-03T15:46
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные поразили заглубленный командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.&quot;Поражен заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ &quot;Восток&quot; в районе Днепропетровска&quot;, — указали в ведомстве.Кроме того, российские военные ударили по арсеналу боеприпасов в Николаевской области и складам горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого.Удары наносила оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и БПЛА.Также в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ.Помимо этого, военные поразили живую силу и технику противника в 107 районах.Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили восемь украинских беспилотников, две ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20231203/drony-1913437411.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкий (город)
николаевская область
украина
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хмельницкий (город), николаевская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО

МО РФ сообщило о поражении командного пункта центра ПВО ВСУ "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные поразили заглубленный командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«

"Поражен заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска", — указали в ведомстве.

Кроме того, российские военные ударили по арсеналу боеприпасов в Николаевской области и складам горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого.
Удары наносила оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и БПЛА.
Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Вчера, 12:00
Также в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Помимо этого, военные поразили живую силу и технику противника в 107 районах.
Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили восемь украинских беспилотников, две ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)Николаевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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