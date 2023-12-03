https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913453142.html

Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО

Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО - РИА Новости, 03.12.2023

Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО

Российские военные поразили заглубленный командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:22

2023-12-03T14:22

2023-12-03T15:46

специальная военная операция на украине

хмельницкий (город)

николаевская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные поразили заглубленный командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале."Поражен заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска", — указали в ведомстве.Кроме того, российские военные ударили по арсеналу боеприпасов в Николаевской области и складам горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого.Удары наносила оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и БПЛА.Также в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ.Помимо этого, военные поразили живую силу и технику противника в 107 районах.Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили восемь украинских беспилотников, две ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20231203/drony-1913437411.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хмельницкий (город), николаевская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)