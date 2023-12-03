https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html

В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь

В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь - РИА Новости, 03.12.2023

В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь

Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:23

2023-12-03T11:23

2023-12-03T11:31

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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове, сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале. Ранее надзорное ведомство сообщило, что в интернете были размещены фотографии, на которых запечатлены противоправные действия, совершенные, предположительно, несовершеннолетними у Вечного огня в Саратове. Прокурор области Сергей Филипенко давал поручение провести проверку данной информации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. На самих снимках видно, как молодые люди сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения. "Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении прокуратуры. Там же добавляется, что прокуратура Волжского района Саратова продолжает контролировать установление обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html

https://ria.ru/20231124/shtraf-1911647498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, саратовская область, россия