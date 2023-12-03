В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь
В Саратове возбудили дело против подростков, забросавших снегом Вечный огонь
© Фото : Давид АлиевПодростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове
© Фото : Давид Алиев
Подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове, сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале.
Ранее надзорное ведомство сообщило, что в интернете были размещены фотографии, на которых запечатлены противоправные действия, совершенные, предположительно, несовершеннолетними у Вечного огня в Саратове. Прокурор области Сергей Филипенко давал поручение провести проверку данной информации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. На самих снимках видно, как молодые люди сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения.
"Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Там же добавляется, что прокуратура Волжского района Саратова продолжает контролировать установление обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними.