Рейтинг@Mail.ru
В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 03.12.2023 (обновлено: 11:31 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html
В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь
В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь - РИА Новости, 03.12.2023
В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь
Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:23
2023-12-03T11:31
происшествия
саратов
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913434489_0:749:720:1154_1920x0_80_0_0_e84074eb5b6713237a7ae2900865cdc6.jpg
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове, сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале. Ранее надзорное ведомство сообщило, что в интернете были размещены фотографии, на которых запечатлены противоправные действия, совершенные, предположительно, несовершеннолетними у Вечного огня в Саратове. Прокурор области Сергей Филипенко давал поручение провести проверку данной информации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. На самих снимках видно, как молодые люди сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения. "Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении прокуратуры. Там же добавляется, что прокуратура Волжского района Саратова продолжает контролировать установление обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html
https://ria.ru/20231124/shtraf-1911647498.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913434489_0:719:720:1259_1920x0_80_0_0_9bd74eb141326015be914d420ed08c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия
В Саратове возбудили дело против подростков, погасивших Вечный огонь

В Саратове возбудили дело против подростков, забросавших снегом Вечный огонь

© Фото : Давид АлиевПодростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове
Подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Давид Алиев
Подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове, сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале.
Ранее надзорное ведомство сообщило, что в интернете были размещены фотографии, на которых запечатлены противоправные действия, совершенные, предположительно, несовершеннолетними у Вечного огня в Саратове. Прокурор области Сергей Филипенко давал поручение провести проверку данной информации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. На самих снимках видно, как молодые люди сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника
29 ноября, 11:45
"Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Там же добавляется, что прокуратура Волжского района Саратова продолжает контролировать установление обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними.
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь
24 ноября, 15:46
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала