https://ria.ru/20231203/putin-1913458581.html

Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества

Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества - РИА Новости, 03.12.2023

Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества

Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:15

2023-12-03T15:15

2023-12-03T15:26

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале. "Четвертого декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека. Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году. Также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/putin-1913455771.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин