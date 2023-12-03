https://ria.ru/20231203/putin-1913458581.html
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества - РИА Новости, 03.12.2023
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:15
2023-12-03T15:15
2023-12-03T15:26
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале. "Четвертого декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека. Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году. Также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/putin-1913455771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Путин 4 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества