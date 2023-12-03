https://ria.ru/20231203/proizvodstvo-1913482494.html

СМИ: Пентагон предупредил об отставании США от Китая в производстве оружия

СМИ: Пентагон предупредил об отставании США от Китая в производстве оружия - РИА Новости, 03.12.2023

СМИ: Пентагон предупредил об отставании США от Китая в производстве оружия

Пентагон предупреждает об отставании США от Китая в производстве оружия, сообщает издание Politico. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:11

2023-12-03T18:11

2023-12-03T18:11

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Пентагон предупреждает об отставании США от Китая в производстве оружия, сообщает издание Politico. "В настоящее время оборонно-промышленная база США "не обладает мощностями, возможностями, оперативностью или устойчивостью, необходимыми для удовлетворения всего спектра потребностей военного производства в скорости и масштабе"", - цитирует издание черновик национальной стратегии производства в области обороны. Свое "лучшее в мире оружие" США не могут производить достаточно быстро, пишет газета. "Это несоответствие представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых операций, одновременно сдерживая крупную и технически продвинутую угрозу, нависшую над Индо-Тихоокеанским регионом", - говорится в сообщении издания. Издание отмечает, что по словам авторов доклада, Китай в последние 30 лет стал "глобальным промышленным центром" в судостроении, добыче ископаемых и микроэлектронике, и теперь промышленность КНР значительно превосходит возможности США и ключевых союзников в Европе и Азии. "Цена этого призыва к действиям может казаться высокой, но последствия бездействия или провала еще выше", - подчеркивается в докладе. Между тем у США при рекордном внешнем долге в 33 трлн долларов и так крупнейший в мире военный бюджет, в 2022 году, согласно открытым источникам, расходы Штатов на оборону составляли порядка 40% трат всех остальных стран вместе взятых. Ежегодно сумма ассигнований только растет, превысив 800 млрд долларов, и составляет около половины всех расходов правительства, Китай в 2023 году планировал потратить на оборону в несколько раз меньше.

https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910078514.html

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в мире, технологии, китай, сша, европа, министерство обороны сша, politico