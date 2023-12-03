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В КЧР ликвидировали открытое горение в ресторане в "Лунной поляне" - РИА Новости, 03.12.2023
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11:36 03.12.2023 (обновлено: 11:40 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913436036.html
В КЧР ликвидировали открытое горение в ресторане в "Лунной поляне"
В КЧР ликвидировали открытое горение в ресторане в "Лунной поляне" - РИА Новости, 03.12.2023
В КЧР ликвидировали открытое горение в ресторане в "Лунной поляне"
Открытое горение ликвидировано в Карачаево-Черкессии, где загорелся ресторан на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:36
2023-12-03T11:40
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Карачаево-Черкессии, где загорелся ресторан на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС сообщили, что на площади 2000 квадратных метров горит ресторан, расположенный на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии. В ведомстве уточнили, что происходит загорание "в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра Лунная поляна". К тушению привлечено более 50 человек, 15 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР ликвидировали открытое горение в ресторане в "Лунной поляне"

В КЧР ликвидировали открытое горение в недействующем ресторане "Вкус гор"

© МЧС РФПожар в ресторане на территории административно-делового центра Лунная поляна в Карачаево-Черкессии. Стоп-кадр видео
Пожар в ресторане на территории административно-делового центра Лунная поляна в Карачаево-Черкессии. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
Пожар в ресторане на территории административно-делового центра Лунная поляна в Карачаево-Черкессии. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Карачаево-Черкессии, где загорелся ресторан на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что на площади 2000 квадратных метров горит ресторан, расположенный на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии. В ведомстве уточнили, что происходит загорание "в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра Лунная поляна". К тушению привлечено более 50 человек, 15 единиц техники.
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