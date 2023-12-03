https://ria.ru/20231203/pozhar-1913399972.html
Открытое горение в Набережных Челнах ликвидировали
Открытое горение в Набережных Челнах ликвидировали - РИА Новости, 03.12.2023
Открытое горение в Набережных Челнах ликвидировали
Открытое горение ликвидировано в Набережных Челнах в Татарстане, где полыхал автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T01:04
2023-12-03T01:04
2023-12-03T01:07
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Набережных Челнах в Татарстане, где полыхал автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров."На месте пожара в Набережных Челнах объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", -сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231202/pozhar-1913374735.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Открытое горение в Набережных Челнах ликвидировали
МЧС: открытое горение на авторынке в Набережных Челнах ликвидировали