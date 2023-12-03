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ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:15

2023-12-03T14:15

2023-12-03T14:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

угледар

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

угледар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар