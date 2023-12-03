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ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:15
2023-12-03T14:15
2023-12-03T14:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 85 военных на Южнодонецком направлении