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ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/poteri-1913452371.html
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:15
2023-12-03T14:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
угледар
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял до 85 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 85 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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