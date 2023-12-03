https://ria.ru/20231203/poteri-1913451224.html

ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:04

2023-12-03T14:04

2023-12-03T14:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

клещеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика