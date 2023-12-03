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ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:04
2023-12-03T14:04
2023-12-03T14:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении