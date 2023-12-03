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Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 03.12.2023
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09:31 03.12.2023 (обновлено: 09:32 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/porazhenie-1913424293.html
Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 03.12.2023
Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:31
2023-12-03T09:32
в мире
израиль
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
политика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии.&quot;В таком виде боев центр тяжести – гражданское население. И если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением&quot;, — предупредил Остин.По его словам, ЦАХАЛ может одержать победу в боях против ХАМАС только в том случае, если израильские войска поставят главной задачей предотвращение гибели мирного населения и его защиту в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231203/izrail-1913423609.html
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в мире, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, политика
В мире, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Политика
Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Остин: Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии.
«

"В таком виде боев центр тяжести – гражданское население. И если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", — предупредил Остин.

По его словам, ЦАХАЛ может одержать победу в боях против ХАМАС только в том случае, если израильские войска поставят главной задачей предотвращение гибели мирного населения и его защиту в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В ЦАХАЛ заявили об ударах по объектам ХАМАС в Газе
дополняется ...
 
В миреИзраильЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСПолитика
 
 
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