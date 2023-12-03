https://ria.ru/20231203/porazhenie-1913424293.html

Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 03.12.2023

Глава Пентагона допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:31

2023-12-03T09:31

2023-12-03T09:32

в мире

израиль

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

политика

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии."В таком виде боев центр тяжести – гражданское население. И если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", — предупредил Остин.По его словам, ЦАХАЛ может одержать победу в боях против ХАМАС только в том случае, если израильские войска поставят главной задачей предотвращение гибели мирного населения и его защиту в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231203/izrail-1913423609.html

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в мире, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, политика