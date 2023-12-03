https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913456059.html

Жители Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

Жители Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе - РИА Новости, 03.12.2023

Жители Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

Жители Молдавии в День памяти Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:52

2023-12-03T14:52

2023-12-03T14:52

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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Жители Молдавии в День памяти Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, сообщил в своем Telegram-канале глава поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. "Сегодня нас собралось как никогда много. Люди разных возрастов пришли сегодня к Вечному огню, чтобы почтить память главного героя войны - Неизвестного Солдата. Того, чье имя мы никогда не узнаем и чей подвиг никогда не забудем. Несмотря на пронизывающий ветер, люди не хотели расходиться, читали стихи, продолжали высказывать наболевшие мысли и чувства", - написал Петрович. По его словам, всех без исключения волнует судьба главной воинской святыни - мемориала "Вечность", так как до сих пор остается открытым вопрос о его передаче в ведение городских властей. "А пока огромный мемориальный комплекс замер в тревожном ожидании. Без почетного караула, отмененного указом Шалару (экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару), без охраны, без патрульного поста, без камер видеонаблюдения. Могилы павших героев заметает опавшими листьями, и, судя по опыту этого года, убирать их, кроме нас, в ближайшее время будет некому", - подчеркнул Петрович. Ранее столичный градоначальник Ион Чебан сообщил, что правительство Молдавии передаст мэрии Кишинева ответственность за мемориальный комплекс "Вечность", сооруженный в память о воинах, погибших за освобождение республики. Петрович тогда выразил надежду на то, что мемориальный комплекс "Вечность" после передачи его в ведение города Кишинева от минобороны будет облагорожен и что городские власти "установят, наконец, камеры видеонаблюдения, восстановят освещение и оросительную систему и не превратят место упокоения воинов в парк отдыха и место выгула собак". В начале июля Поисковое движение Молдавии, обнаружив воинское кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в крайнем запустении, вместе с неравнодушными кишиневцами самостоятельно привели в его в порядок. Позже Петрович сообщил, что от министерства обороны Молдавии пришел ответ, в котором ведомство объяснило запущенное состояние воинского кладбища отсутствием денежных средств. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20231201/miting-1913243233.html

https://ria.ru/20231201/moldavia-1913217105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, анатолий шалару, ион чебан