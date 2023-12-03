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Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 03.12.2023 (обновлено: 15:54 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/konflikt-1913427700.html
Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины - РИА Новости, 03.12.2023
Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:28
2023-12-03T15:54
специальная военная операция на украине
алексей пушков
россия
украина
политика
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "подготовиться к плохим новостям с Украины". "Вчера я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает "подготовиться к плохим новостям с Украины". Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону", — написал политик.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины. Сенатор добавил, что все происходящее — вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке. "Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — добавил Пушков. Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231203/zelenskiy-1913410442.html
https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html
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алексей пушков, россия, украина, политика, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Алексей Пушков, Россия, Украина, Политика, Йенс Столтенберг, НАТО
Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "подготовиться к плохим новостям с Украины".
«
"Вчера я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает "подготовиться к плохим новостям с Украины". Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону", — написал политик.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины.
Сенатор добавил, что все происходящее — вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.
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"Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — добавил Пушков.
Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ПушковРоссияУкраинаПолитикаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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