Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "подготовиться к плохим новостям с Украины".
«
"Вчера я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает "подготовиться к плохим новостям с Украины". Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону", — написал политик.
Сенатор добавил, что все происходящее — вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.
"Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — добавил Пушков.
Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.