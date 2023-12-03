https://ria.ru/20231203/konflikt-1913427700.html

Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины - РИА Новости, 03.12.2023

Пушков ответил на слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:28

2023-12-03T10:28

2023-12-03T15:54

специальная военная операция на украине

алексей пушков

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "подготовиться к плохим новостям с Украины". "Вчера я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает "подготовиться к плохим новостям с Украины". Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону", — написал политик.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины. Сенатор добавил, что все происходящее — вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке. "Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — добавил Пушков. Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231203/zelenskiy-1913410442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей пушков, россия, украина, политика, йенс столтенберг, нато