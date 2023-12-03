https://ria.ru/20231203/den_yurista-1913155029.html

День юриста в России

День юриста в России - РИА Новости, 03.12.2023

День юриста в России

3 декабря в России отмечается День юриста. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:23

2023-12-03T00:23

2023-12-03T00:23

справки

россия

день юриста

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3 декабря в России отмечается День юриста. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. В России юриспруденция как наука возникла в XVIII веке. Однако поначалу юристы петровского времени занимались не столько теоретической обработкой права, сколько его систематизацией, упорядочиванием разрозненных, противоречивых актов. В стране были свои теоретики-самоучки, знавшие римское, европейское, византийское право и создавшие уникальные кодексы законов. Так, создателем Судебника 1497 года был Владимир Гусев, комиссию по выработке проекта Соборного Уложения 1649 года возглавлял князь Никита Одоевский. В 1724 году в открывшейся по велению Петра I Петербургской Академии наук появились первые ученые-правоведы. В 1755 году с открытием Московского университета юридическая наука получила новый импульс развития: в заведении был образован юридический факультет. Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы. Здесь же создал свою первую научную школу и русский профессор, доктор гражданского и церковного права Семен Десницкий, из его трудов наиболее известным стало "Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи". Огромный вклад в изучение русского права внесли историки Василий Татищев, Иван Третьяков, Федор Баузе, Захар Горюшкин, Павел Ягужинский, Александр Радищев, Константин Победоносцев, Борис Чичерин и другие. Ими были изданы многие тексты законов, начато изучение проблем становления российской государственности, формирования сословий, феодального землевладения, обычного права народов империи.В XIX веке к их трудам прибавились сочинения известных историков государства и права Александра Градовского, Михаила Владимирского-Буданова.20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года Манифестом Александра I "Об учреждении министерств" было создано министерство юстиции России. Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, одновременно он являлся генерал-прокурором Российской империи.Первым министром юстиции был утвержден выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин. Настоящим прорывом в юридической сфере вообще и юридической науке в частности стала судебная реформа 1864 года, которая ввела образовательный ценз (высшее юридическое образование) для судей, адвокатов, прокуроров, судебных следователей и других судейских чинов. После проведенной реформы полномочия министерства юстиции расширились. Ведомство осуществляло руководство судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом, ввело институты мировых судей и присяжных заседателей, напрямую руководило прокуратурой и пр.С середины XIX века министры юстиции председательствовали в Международном трибунале, были членами постоянной Международной палаты Третейского суда в Гааге.В числе известных юристов того столетия – Михаил Сперанский, Никита Крылов, Константин Победоносцев, Сергей Баршев и другие.После Октябрьской революции 1917 года министерство юстиции было преобразовано в Народный комиссариат (Наркомат) юстиции.В первые годы существования СССР юристы-практики подлежали мобилизации для государственного строительства. 11 мая 1920 года Советом народных комиссаров РСФСР было издано постановление "О регистрации лиц с высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица были обязаны в три дня зарегистрироваться в отделах учета и распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к дезертирству и каралось судом. В системе министерства юстиции СССР были созданы научно-исследовательские криминалистические лаборатории и Всесоюзный институт юридических наук.Именно по инициативе Минюста РСФСР в 1957 году (впервые в российском праве) в текст УПК РСФСР было включено понятие "презумпция невиновности".В 1963 году Министерство юстиции СССР было упразднено, однако 30 августа 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ по воссозданию органов юстиции. В тот же день был издан указ о создании в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции.В числе видных советских юристов и правоведов были Николай Крыленко, Петр Стучка, Владимир Теребилов, Владимир Кудрявцев и другие. В постперестроечной России роль и значение профессии юриста коренным образом изменились, повысились ее авторитет и популярность, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.), изменились структура, методы и формы высшего юридического образования; возникли новые объединения юристов (нотариальные палаты, ассоциации юридических вузов, союзы адвокатов и пр.).В России действуют несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных организаций юристов и их ассоциаций. С инициативой учреждения профессионального праздника День юриста в Ассоциацию юристов России обратились депутаты Московской областной Думы. До этого в РФ отмечали только День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы. Однако эти категории юристов не включают специалистов сферы правотворчества, правореализации и иных областей создания и применения норм права.29 января 2008 года на съезде Ассоциации юристов России идею учреждения праздника поддержал первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.День юриста предлагалось отмечать 28 февраля – в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда".Также фигурировало 22 января – в этот день в 1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения об учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден юридический факультет.В итоге первый в новейшей истории России День юриста отмечался 3 декабря 2008 года. В этот день, 20 ноября по старому стилю, в 1864 году в России была принята серия законов, ставших основой судебной реформы. Именно эту дату вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы. С 2009 года в День юриста Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года". Ежегодно награду вручают юристам, внесшим значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, значительный вклад в развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день юриста