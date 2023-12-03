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На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО - РИА Новости, 03.12.2023
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21:41 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/bloger-1913507247.html
На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО
На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО - РИА Новости, 03.12.2023
На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО
В Одессе китайского блогера осудили за съемку работы противовоздушной обороны, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T21:41
2023-12-03T21:41
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Одессе китайского блогера осудили за съемку работы противовоздушной обороны, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Приморский районный суд Одессы приговорил китайского блогера Вана Цзысяня, который снимал работу ПВО в городе, к пяти годам лишения свободы, освободив его от отбытия наказания испытательным сроком на один год", — говорится в публикации.Как утверждает издание, гражданин КНР снимал из окна своей квартиры видео, которое публиковал на YouTube-канале с указанием места и времени съемки.В мае этого года СБУ сообщала об уголовных делах против четырех блогеров, которые снимали и выкладывали в соцсетях видео работы украинской ПВО в Киеве.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231203/territoriya-1913459533.html
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В мире, Технологии, Одесса, Украина, Китай, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО

Страна.ua: в Одессе блогера из Китая осудили на 5 лет за съемку работы ПВО

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Одессе китайского блогера осудили за съемку работы противовоздушной обороны, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Приморский районный суд Одессы приговорил китайского блогера Вана Цзысяня, который снимал работу ПВО в городе, к пяти годам лишения свободы, освободив его от отбытия наказания испытательным сроком на один год", — говорится в публикации.
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Как утверждает издание, гражданин КНР снимал из окна своей квартиры видео, которое публиковал на YouTube-канале с указанием места и времени съемки.
В мае этого года СБУ сообщала об уголовных делах против четырех блогеров, которые снимали и выкладывали в соцсетях видео работы украинской ПВО в Киеве.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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