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На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО

На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО - РИА Новости, 03.12.2023

На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО

В Одессе китайского блогера осудили за съемку работы противовоздушной обороны, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:41

2023-12-03T21:41

2023-12-03T21:41

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Одессе китайского блогера осудили за съемку работы противовоздушной обороны, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Приморский районный суд Одессы приговорил китайского блогера Вана Цзысяня, который снимал работу ПВО в городе, к пяти годам лишения свободы, освободив его от отбытия наказания испытательным сроком на один год", — говорится в публикации.Как утверждает издание, гражданин КНР снимал из окна своей квартиры видео, которое публиковал на YouTube-канале с указанием места и времени съемки.В мае этого года СБУ сообщала об уголовных делах против четырех блогеров, которые снимали и выкладывали в соцсетях видео работы украинской ПВО в Киеве.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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