https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913320201.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 02.12.2023

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в регионе Тарапака в Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:36

2023-12-02T11:36

2023-12-02T11:36

в мире

чили

тарапака

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в регионе Тарапака в Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 07.55 по времени UTC (10.55 мск) в 153-х километрах от города Арика с населением 185 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 106 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231201/zemletryasenie-1913114109.html

чили

тарапака

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в мире, чили, тарапака, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)