https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913303038.html
В Бангладеш произошло землетрясение
В Бангладеш произошло землетрясение - РИА Новости, 02.12.2023
В Бангладеш произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Бангладеш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:19
2023-12-02T09:19
2023-12-02T09:19
в мире
бангладеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Бангладеш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сейсмологи сообщали, что магнитуда землетрясения была 5,8.Подземный толчок был зафиксирован в 03.35 по времени UTC (06.35 мск) в 44 километрах к юго-западу от города Комилла с населением 389 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Бангладеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Бангладеш произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Бангладеш