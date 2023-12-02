https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913303038.html

В Бангладеш произошло землетрясение

В Бангладеш произошло землетрясение - РИА Новости, 02.12.2023

В Бангладеш произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Бангладеш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:19

2023-12-02T09:19

2023-12-02T09:19

в мире

бангладеш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Бангладеш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сейсмологи сообщали, что магнитуда землетрясения была 5,8.Подземный толчок был зафиксирован в 03.35 по времени UTC (06.35 мск) в 44 километрах к юго-западу от города Комилла с населением 389 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

бангладеш

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)