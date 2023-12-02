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Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/unichtozhenie-1913321173.html
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 02.12.2023
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пехоты ВСУ на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе Белогоровки. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:25
2023-12-02T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пехоты ВСУ на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе Белогоровки. На кадрах ведомства - видеоизображения с нескольких FPV- дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления, а также контроль поражения с разведывательных беспилотников. "Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях", - уточнили в Минобороны. Там добавили, что в ролике запечатлено "уничтожение боевиков ВСУ на позициях в районе Белогоровки".
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
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Работа операторов дронов в районе Белогоровки
Работа операторов дронов в районе Белогоровки
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки

ВС РФ уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки с помощью FPV-дронов

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пехоты ВСУ на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе Белогоровки.
На кадрах ведомства - видеоизображения с нескольких FPV- дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления, а также контроль поражения с разведывательных беспилотников.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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"Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях", - уточнили в Минобороны.
Там добавили, что в ролике запечатлено "уничтожение боевиков ВСУ на позициях в районе Белогоровки".
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