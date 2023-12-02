https://ria.ru/20231202/unichtozhenie-1913321173.html

Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки

Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 02.12.2023

Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пехоты ВСУ на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе Белогоровки. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:25

2023-12-02T12:25

2023-12-02T12:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пехоты ВСУ на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе Белогоровки. На кадрах ведомства - видеоизображения с нескольких FPV- дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления, а также контроль поражения с разведывательных беспилотников. "Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях", - уточнили в Минобороны. Там добавили, что в ролике запечатлено "уничтожение боевиков ВСУ на позициях в районе Белогоровки".

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

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Работа операторов дронов в районе Белогоровки Работа операторов дронов в районе Белогоровки 2023-12-02T12:25 true PT0M49S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)