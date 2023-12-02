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ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС
ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС - РИА Новости, 02.12.2023
ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС
Российские военные за неделю нанесли поражение топливному хранилищу и стоянке авиатехники на украинском аэродроме Миргород Полтавской области, а также шести... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:36
2023-12-02T12:36
2023-12-02T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
полтавская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли поражение топливному хранилищу и стоянке авиатехники на украинском аэродроме Миргород Полтавской области, а также шести радиолокационным станций П-18, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели поражены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
полтавская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС
МО РФ: за неделю поражены 6 РЛС ВСУ, стоянка авиатехники и топливное хранилище