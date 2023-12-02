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ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС

ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС - РИА Новости, 02.12.2023

ВС России за неделю поразили стоянку украинской авиатехники и шесть РЛС

Российские военные за неделю нанесли поражение топливному хранилищу и стоянке авиатехники на украинском аэродроме Миргород Полтавской области, а также шести... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:36

2023-12-02T12:36

2023-12-02T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

полтавская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли поражение топливному хранилищу и стоянке авиатехники на украинском аэродроме Миргород Полтавской области, а также шести радиолокационным станций П-18, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели поражены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)