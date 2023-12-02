https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295605.html
Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.12.2023
Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:02
2023-12-02T05:02
2023-12-02T05:02
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
МО: экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении.
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.