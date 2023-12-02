https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295605.html

Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.12.2023

Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:02

2023-12-02T05:02

2023-12-02T05:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", безопасность