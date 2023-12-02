Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 02.12.2023 (обновлено: 20:42 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/prigovor-1913371094.html
Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия
Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия - РИА Новости, 02.12.2023
Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия
Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации неправомерного... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:20
2023-12-02T20:42
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей, судом избран запрет определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Московский районный суд Чебоксар сегодня избрал Осипову меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщил собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по части 3 статьи 33, части 1 статьи 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей). По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей. Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован. В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности. Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения. В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.
https://ria.ru/20231123/fsb-1911388559.html
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия

Экс-министру транспорта Чувашии Осипову запретили определенные действия

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей, судом избран запрет определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Московский районный суд Чебоксар сегодня избрал Осипову меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщил собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Ингушетии полицейских заподозрили в фальсификации уголовного дела
23 ноября, 16:38
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по части 3 статьи 33, части 1 статьи 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей).
По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей.
Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован.
В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности.
Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.
суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого
28 ноября, 04:36
 
ПроисшествияРоссияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала