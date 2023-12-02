https://ria.ru/20231202/prigovor-1913371094.html

Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия

Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия - РИА Новости, 02.12.2023

Экс-министру транспорта Чувашии запретили определенные действия

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации неправомерного... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:20

2023-12-02T19:20

2023-12-02T20:42

происшествия

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чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей, судом избран запрет определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Московский районный суд Чебоксар сегодня избрал Осипову меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщил собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по части 3 статьи 33, части 1 статьи 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей). По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей. Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован. В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности. Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения. В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.

https://ria.ru/20231123/fsb-1911388559.html

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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)