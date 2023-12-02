https://ria.ru/20231202/pozhar-1913374735.html

На юго-востоке Москвы пожарные спасли шесть человек из горевшего дома

На юго-востоке Москвы пожарные спасли шесть человек из горевшего дома - РИА Новости, 02.12.2023

На юго-востоке Москвы пожарные спасли шесть человек из горевшего дома

Пожарные спасли четверых взрослых и двух детей из горевшего многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:56

2023-12-02T19:56

2023-12-02T19:56

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москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожарные спасли четверых взрослых и двух детей из горевшего многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. По информации ведомства, сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже 17-ти этажного жилого дома на улице Новомарьинской поступило в 18.57. "Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры спасены три человека, из них двое детей, переданы медикам для проверки", - говорится в сообщении. Кроме того, с верхних этажей были спасены еще три человека. В 19.23 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)