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При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок
При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок - РИА Новости, 02.12.2023
При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок
Пожар произошел в доме на третьем этаже на улице Заречной в Саратове, в результате погиб мальчик, две женщины госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:11
2023-12-02T19:11
2023-12-02T19:11
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Пожар произошел в доме на третьем этаже на улице Заречной в Саратове, в результате погиб мальчик, две женщины госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области. МЧС в 16.49 мск получило информацию о пожаре в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу улица Заречная, дом 17. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. "На момент пожара в квартире находились две женщины и ребенок. Прибывшие пожарные вынесли из задымленной квартиры троих. К сожалению, мальчик (около 3 лет) погиб, женщины госпитализированы", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В 17.14 мск пожарные ликвидировали возгорание. Причины происшествия устанавливаются.
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саратов
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратовская область
При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок
При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок, двух женщин госпитализировали