https://ria.ru/20231202/obstrel-1913318235.html

Украинские войска обстреляли ЛНР

Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские войска обстреляли ЛНР

Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:08

2023-12-02T11:08

2023-12-02T11:08

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "И вновь Первомайск под обстрелом врага. Подробности уточняем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html

первомайск

луганская народная республика

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первомайск, луганская народная республика, происшествия