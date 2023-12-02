https://ria.ru/20231202/obstrel-1913318235.html
Украинские войска обстреляли ЛНР
Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:08
2023-12-02T11:08
2023-12-02T11:08
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "И вновь Первомайск под обстрелом врага. Подробности уточняем", - говорится в сообщении.
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР
Мэр Колягин: украинские войска обстреляли город Первомайск в ЛНР