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Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913318235.html
Украинские войска обстреляли ЛНР
Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:08
2023-12-02T11:08
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "И вновь Первомайск под обстрелом врага. Подробности уточняем", - говорится в сообщении.
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первомайск
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР

Мэр Колягин: украинские войска обстреляли город Первомайск в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"И вновь Первомайск под обстрелом врага. Подробности уточняем", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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