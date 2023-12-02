https://ria.ru/20231202/kinofestival-1913386825.html

Богомолов и Мирошниченко получили призы кинофестиваля "Знание.Кино"

Богомолов и Мирошниченко получили призы кинофестиваля "Знание.Кино" - РИА Новости, 02.12.2023

Богомолов и Мирошниченко получили призы кинофестиваля "Знание.Кино"

Специальные призы кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино" получили режиссёры, кураторы фестиваля Константин Богомолов и Сергей Мирошниченко, передает РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:35

2023-12-02T21:35

2023-12-02T21:35

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

константин богомолов

россия

сергей мирошниченко

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специальные призы кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино" получили режиссёры, кураторы фестиваля Константин Богомолов и Сергей Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино", посвященного советскому кинорежиссеру и сценаристу Дзиге Вертову, проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Говорят, что призы кинофестиваля должны находиться у всех, поэтому от лица организаторов кинофестиваля и не только, Сергей Валентинович (Мирошниченко - ред.), можно мы вас отметим призом кинофестиваля "Знание.Кино". Всем вручали кубы, а в этом может поместиться как минимум три куба", - сказала заместитель гендиректора российского общества "Знание" Ирина Карих на церемонии награждения. Она также вручила награду Богомолову, назвав его самым неравнодушным куратором фестиваля. "Специальный приз Константину Юрьевичу Богомолову, самому неравнодушно куратору фестиваля "Знание.Кино", - подчеркнула Карих. "Очень важно, чтобы фестиваль развивался, чтобы эти фильмы увидели как можно больше людей, потому что российское документальное кино - это огромный, богатый, сложный континент, который для многих еще не открыт… Всегда приятно получать призы, даже когда, вроде бы, и не знаешь за что. Живешь, работаешь, что-то делаешь, потом получаешь внезапный приз. Спасибо большое", - сказал Богомолов, получая награду. Картина "Ковчег" Станислава Ставинова победила в номинации "Видовой фильм". Режиссёр был удостоен кубка кинофестиваля и денежного приза в размере 500 тысяч рублей. Имя победителя озвучила статс-секретарь, замминистра культуры России Надежда Преподобная. "Это номинация о географии, о ландшафтных особенностях нашей страны и планеты. Радует, что огромное количество регионов нашей страны приняли участие в этой номинации, в том числе и наши вновь возращенные, мы их называем, новыми регионами, но они тоже наши. Все большие молодцы. Мы надеемся, что будет продолжаться эта традиция", - сказала она. Преподобная также отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина победители фестиваля получат возможность показа своих фильмов в кинотеатрах страны. "Мы обязательно будем над этим работать, чтобы как можно больше людей смогли увидеть то, что мы сегодня выбираем", - подчеркнула замминистра. Лауреатом в номинации "Беседа" стал фильм "Беслан. Три дня навсегда" Натальи Штонды. Режиссёр получала награду из рук председателя жюри кинофестиваля, режиссёра Андрея Осипова. Награды в номинации "Исследования" удостоен фильм "Мельников" Марины-Марии Мельник. Имя победителя огласил Богомолов. Победители получили кубки кинофестиваля и денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Победителем в номинации "Кинохроника" стал фильм "Военкоры" Артема Сомова. В номинации "Первые" для юных режиссеров от 14 до 17 лет победила картина "Дорога жизни. Взгляд из глубины" Марии Мардарь, Полины Малушко и Павла Лума. Лауреатам вручили кубки кинофестиваля и денежный приз в размере 500 тысяч рублей. На кинофестивале также была специальная номинация "Выбор Первых", победителя которой выбирали участники "Движения Первых". Награды удостоен фильм "Музыка Сибири" режиссёра Владимира Ботурова. Он получил кубок фестиваля и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Фильмы-победители фестиваля будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Трек "Знание.Кино" реализуется с апреля 2022 года и включает в себя конкурсы просветительских фильмов, кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html

https://ria.ru/20231201/rossiya-1913111742.html

https://radiosputnik.ru/20231201/vdnkh-1913212937.html

https://ria.ru/20231202/vystavka-1913286809.html

https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html

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выставка-форум "россия", константин богомолов, россия, сергей мирошниченко