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Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов, заявил журналист - РИА Новости, 02.12.2023
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00:50 02.12.2023 (обновлено: 01:17 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/khimotkhody-1913287875.html
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов, заявил журналист
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов, заявил журналист - РИА Новости, 02.12.2023
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов, заявил журналист
Александр Сорос – сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса – договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T00:50
2023-12-02T01:17
в мире
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Александр Сорос – сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса – договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена. Согласно материалам, которые Венсен опубликовал в соцсети X, к нему обратился анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины. Он сообщил, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соответствующее соглашение. По его условиям, Украина бессрочно и безвозмездно передает американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi. Венсен публикует подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением. Сорос в нем, в свою очередь, "выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний". Согласно источнику, речь идет о землях в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами. "К минсельхозу обратились с просьбой скооодинировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров", – цитирует журналист письмо источника. Он называет это решение "фатальным". "Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов", – пишет сотрудник министерства, указывая на необходимость привлечь внимание западных экоактивистов и общественности к этой "возмутительной сделке". Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации – его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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в мире, украина, джордж сорос, киев, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Джордж Сорос, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов, заявил журналист

Журналист Венсен: Киев выделил сыну Сороса земли под захоронение химотходов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Александр Сорос – сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса – договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена.
Согласно материалам, которые Венсен опубликовал в соцсети X, к нему обратился анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины. Он сообщил, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соответствующее соглашение. По его условиям, Украина бессрочно и безвозмездно передает американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.
Венсен публикует подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением. Сорос в нем, в свою очередь, "выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний".
Согласно источнику, речь идет о землях в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами.
"К минсельхозу обратились с просьбой скооодинировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров", – цитирует журналист письмо источника.
Он называет это решение "фатальным".
«
"Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов", – пишет сотрудник министерства, указывая на необходимость привлечь внимание западных экоактивистов и общественности к этой "возмутительной сделке".
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации – его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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В миреУкраинаДжордж СоросКиевВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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