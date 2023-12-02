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В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине - РИА Новости, 02.12.2023
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16:57 02.12.2023
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В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине
В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине - РИА Новости, 02.12.2023
В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине
Единый учебник по истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины, разрабатывается Институтом всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:57
2023-12-02T16:57
россия
российская академия наук
здоровье - общество
образование - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Единый учебник по истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины, разрабатывается Институтом всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова, чтобы преподавать эту дисциплину во всех медицинских вузах России по единому образцу, заявила директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова. "История медицины сейчас так же, как и история России, тоже поднимается на более высокий уровень. Институт всеобщей истории РАН вместе с МГСУ имени Евдокимова сейчас работает над учебником по истории России. В этом учебнике три главы будут посвящены истории медицины, чтобы преподавать ее уже по единому образцу во всех вузах", - сказала Летникова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Ранее сообщалось, что подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав в соответствии со структурой курса. Помимо содержательного "ядра", в нём будут материалы об истории тех областей знаний, которые изучают студенты.
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россия, российская академия наук, здоровье - общество, образование - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество, Образование - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине

Минздрав: единый учебник истории с главами по медицине появится во всех медвузах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Единый учебник по истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины, разрабатывается Институтом всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова, чтобы преподавать эту дисциплину во всех медицинских вузах России по единому образцу, заявила директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова.
«
"История медицины сейчас так же, как и история России, тоже поднимается на более высокий уровень. Институт всеобщей истории РАН вместе с МГСУ имени Евдокимова сейчас работает над учебником по истории России. В этом учебнике три главы будут посвящены истории медицины, чтобы преподавать ее уже по единому образцу во всех вузах", - сказала Летникова на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Ранее сообщалось, что подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав в соответствии со структурой курса. Помимо содержательного "ядра", в нём будут материалы об истории тех областей знаний, которые изучают студенты.
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