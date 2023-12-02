https://ria.ru/20231202/istoriya-1913355952.html

В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине

В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине - РИА Новости, 02.12.2023

В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине

Единый учебник по истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины, разрабатывается Институтом всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова,... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:57

2023-12-02T16:57

2023-12-02T16:57

россия

российская академия наук

здоровье - общество

образование - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Единый учебник по истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины, разрабатывается Институтом всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова, чтобы преподавать эту дисциплину во всех медицинских вузах России по единому образцу, заявила директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова. "История медицины сейчас так же, как и история России, тоже поднимается на более высокий уровень. Институт всеобщей истории РАН вместе с МГСУ имени Евдокимова сейчас работает над учебником по истории России. В этом учебнике три главы будут посвящены истории медицины, чтобы преподавать ее уже по единому образцу во всех вузах", - сказала Летникова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Ранее сообщалось, что подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав в соответствии со структурой курса. Помимо содержательного "ядра", в нём будут материалы об истории тех областей знаний, которые изучают студенты.

https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российская академия наук, здоровье - общество, образование - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)