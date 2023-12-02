Рейтинг@Mail.ru
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/gaza-1913377981.html
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине - РИА Новости, 02.12.2023
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине
Жилой квартал в районе Шеджаия на востоке города Газа был практически полностью разрушен после израильского удара в субботу днем, погибли более 300 жителей,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:20
2023-12-02T20:20
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075519_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cac5c6157610f3fdc0411a1bf7725dde.jpg
ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Жилой квартал в районе Шеджаия на востоке города Газа был практически полностью разрушен после израильского удара в субботу днем, погибли более 300 жителей, заявил РИА Новости представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль. По его словам, израильские военные выпустили более десяти снарядов по кварталу, который состоял из более чем 50 домов и был населен большим числом жителей и перемещенных лиц. "Мы говорим о сотнях погибших, в этом квартале проживали более тысячи граждан. Большое число погибших находятся под завалами, более 300 жертв", - добавил Бассаль. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075519_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4eb9d67ae20b0fb056e100e451e83e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине

Бассаль: более 300 человек погибли при обстреле квартала на востоке города Газа

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Жилой квартал в районе Шеджаия на востоке города Газа был практически полностью разрушен после израильского удара в субботу днем, погибли более 300 жителей, заявил РИА Новости представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль.
По его словам, израильские военные выпустили более десяти снарядов по кварталу, который состоял из более чем 50 домов и был населен большим числом жителей и перемещенных лиц.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
"Мы говорим о сотнях погибших, в этом квартале проживали более тысячи граждан. Большое число погибших находятся под завалами, более 300 жертв", - добавил Бассаль.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала