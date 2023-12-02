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Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине - РИА Новости, 02.12.2023
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине
Жилой квартал в районе Шеджаия на востоке города Газа был практически полностью разрушен после израильского удара в субботу днем, погибли более 300 жителей,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:20
2023-12-02T20:20
2023-12-02T20:20
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Жилой квартал в районе Шеджаия на востоке города Газа был практически полностью разрушен после израильского удара в субботу днем, погибли более 300 жителей, заявил РИА Новости представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль. По его словам, израильские военные выпустили более десяти снарядов по кварталу, который состоял из более чем 50 домов и был населен большим числом жителей и перемещенных лиц. "Мы говорим о сотнях погибших, в этом квартале проживали более тысячи граждан. Большое число погибших находятся под завалами, более 300 жертв", - добавил Бассаль. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Более 300 человек погибли при обстреле в городе Газа, заявили в Палестине
Бассаль: более 300 человек погибли при обстреле квартала на востоке города Газа