https://ria.ru/20231202/gaza-1913294841.html

Пентагон заявил о продолжении работы над возобновлением гумпауз в Газе

Пентагон заявил о продолжении работы над возобновлением гумпауз в Газе - РИА Новости, 02.12.2023

Пентагон заявил о продолжении работы над возобновлением гумпауз в Газе

США продолжат работать с Израилем, Египтом и Катаром над повторным введением гуманитарных пауз в секторе Газа, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T04:09

2023-12-02T04:09

2023-12-02T04:09

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США продолжат работать с Израилем, Египтом и Катаром над повторным введением гуманитарных пауз в секторе Газа, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. "Мы продолжим работать с Израилем, Египтом и Катаром над попытками возобновить паузу", - сказал Остин в ходе пресс-конференции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231202/yunisef-1913293309.html

https://ria.ru/20231202/zhurnalisty-1913293871.html

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в мире, израиль, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, египет, катар