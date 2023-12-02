https://ria.ru/20231202/avariya-1913375289.html

В Саратове столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие

В Саратове столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.12.2023

В Саратове столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие

Грузовик и маршрутка столкнулись на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове, в результате пострадали пассажиры общественного транспорта, сообщила... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:00

2023-12-02T20:00

2023-12-02T20:00

происшествия

саратов

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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Грузовик и маршрутка столкнулись на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове, в результате пострадали пассажиры общественного транспорта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Саратова. "По предварительным данным, в 20.00 (19.00 мск) на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная произошло столкновение грузовика и маршрутного транспорта (75 маршрут). В результате ДТП пострадали пассажиры", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Количество пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратов

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2023

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происшествия, саратов