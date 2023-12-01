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В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:06
2023-12-01T14:06
2023-12-01T14:21
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были освобождены, следует из данных офиса уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша.По сведениям офиса Хирша, в заложниках удерживаются 117 мужчин и 20 женщин, включая двух детей до 18 лет и десять человек в возрасте 75 лет и старше. Среди иностранных заложников есть граждане Таиланда, Непала, Танзании, Франции и Мексики. Среди оставшихся в заложниках израильтян есть также лица с двойным гражданством.Всего к настоящему времени удалось освободить 110 заложников. 105 из них были освобождены за неделю действия прекращения огня, а пятеро были освобождены до вступления в силу этих договоренностей.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
Израиль: в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, освобождено 110