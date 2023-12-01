https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913172271.html

В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС

В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023

В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС

В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:06

2023-12-01T14:06

2023-12-01T14:21

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были освобождены, следует из данных офиса уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша.По сведениям офиса Хирша, в заложниках удерживаются 117 мужчин и 20 женщин, включая двух детей до 18 лет и десять человек в возрасте 75 лет и старше. Среди иностранных заложников есть граждане Таиланда, Непала, Танзании, Франции и Мексики. Среди оставшихся в заложниках израильтян есть также лица с двойным гражданством.Всего к настоящему времени удалось освободить 110 заложников. 105 из них были освобождены за неделю действия прекращения огня, а пятеро были освобождены до вступления в силу этих договоренностей.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году