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В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
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14:06 01.12.2023 (обновлено: 14:21 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913172271.html
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:06
2023-12-01T14:21
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были освобождены, следует из данных офиса уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша.По сведениям офиса Хирша, в заложниках удерживаются 117 мужчин и 20 женщин, включая двух детей до 18 лет и десять человек в возрасте 75 лет и старше. Среди иностранных заложников есть граждане Таиланда, Непала, Танзании, Франции и Мексики. Среди оставшихся в заложниках израильтян есть также лица с двойным гражданством.Всего к настоящему времени удалось освободить 110 заложников. 105 из них были освобождены за неделю действия прекращения огня, а пятеро были освобождены до вступления в силу этих договоренностей.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС

Израиль: в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, освобождено 110

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФото заложников на стене дома в Израиле
Фото заложников на стене дома в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Фото заложников на стене дома в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, включая 126 израильтян и 11 иностранцев, в общей сложности 110 похищенных были освобождены, следует из данных офиса уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша.
По сведениям офиса Хирша, в заложниках удерживаются 117 мужчин и 20 женщин, включая двух детей до 18 лет и десять человек в возрасте 75 лет и старше. Среди иностранных заложников есть граждане Таиланда, Непала, Танзании, Франции и Мексики. Среди оставшихся в заложниках израильтян есть также лица с двойным гражданством.
Всего к настоящему времени удалось освободить 110 заложников. 105 из них были освобождены за неделю действия прекращения огня, а пятеро были освобождены до вступления в силу этих договоренностей.
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