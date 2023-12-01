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Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль шести заложников - РИА Новости, 01.12.2023
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00:48 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913045636.html
Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль шести заложников
Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль шести заложников - РИА Новости, 01.12.2023
Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль шести заложников
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг вечером подтвердила возвращение в Израиль еще шестерых заложников, освобожденных их сектора Газа,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:48
2023-12-01T00:48
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
взрыв газа в доме на сахалине
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг вечером подтвердила возвращение в Израиль еще шестерых заложников, освобожденных их сектора Газа, общее число освобожденных заложников ХАМАС за семь дней прекращения огня достигло 110. "Правительство Израиля обнимает шестерых наших граждан, которые сейчас вернулись на территорию Израиля. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии. Ранее в четверг ХАМАС освободило двух гражданок Израиля в рамках договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.
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израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, взрыв газа в доме на сахалине
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Взрыв газа в доме на Сахалине
Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль шести заложников

Канцелярия Нетаньяху подтвердила возвращение в Израиль еще шестерых заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг вечером подтвердила возвращение в Израиль еще шестерых заложников, освобожденных их сектора Газа, общее число освобожденных заложников ХАМАС за семь дней прекращения огня достигло 110.
"Правительство Израиля обнимает шестерых наших граждан, которые сейчас вернулись на территорию Израиля. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
00:06
Ранее в четверг ХАМАС освободило двух гражданок Израиля в рамках договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаВзрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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