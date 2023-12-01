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В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных препаратов - РИА Новости, 01.12.2023
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13:19 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/uspokoitelnye-1913148359.html
В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных препаратов
В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных препаратов - РИА Новости, 01.12.2023
В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных препаратов
Министерство социальных дел Эстонии с 1 декабря ограничило назначение успокоительных и снотворных препаратов, вызывающих привыкание, сообщает портал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:19
2023-12-01T13:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии с 1 декабря ограничило назначение успокоительных и снотворных препаратов, вызывающих привыкание, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. "В соответствии с решением министерства, с 1 декабря при начале лечения успокоительными или снотворными препаратами в одном рецепте может быть выписано не более 30 таблеток вместо прежних 60 таблеток. Рецепты будут выписываться только в электронном виде", - говорится в сообщении. Минсоцдел отмечает, что эти виды успокоительных и снотворных средств оказывают симптоматическое действие, они не лечат болезнь. При их длительном применении развивается привыкание к препарату и может возникнуть лекарственная зависимость. В случае лекарственной зависимости возникает необходимость увеличения дозы для достижения того же эффекта. Также появляется желание использовать препарат даже тогда, когда он не нужен по медицинским показаниям. По данным эстонских семейных врачей, существует обеспокоенность в связи с частым применением лекарств пожилыми пациентами, которые наиболее подвержены риску возникновения побочных эффектов. "В настоящее время известно, что при слишком частом применении успокоительные и снотворные средства вызывают нарушения памяти, замедление мышления, потерю равновесия и координации. С этим связаны с травмы, в частности падения и переломы. А также дорожно-транспортные происшествия", - подчеркнуло министерство. В течение года в Эстонии было выписано более 530 тысяч рецептов на успокоительные и снотворные препараты для 134 тысяч человек, имеющих медицинскую страховку. Средний возраст пользователей составил 62 года. Женщины использовали эти препараты в два раза чаще, чем мужчины.
https://ria.ru/20230622/traty-1879718951.html
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эстония, в мире
Эстония, В мире
В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных препаратов

В Эстонии ввели ограничения на рецепты успокоительных и снотворных препаратов

© Depositphotos.com / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии с 1 декабря ограничило назначение успокоительных и снотворных препаратов, вызывающих привыкание, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"В соответствии с решением министерства, с 1 декабря при начале лечения успокоительными или снотворными препаратами в одном рецепте может быть выписано не более 30 таблеток вместо прежних 60 таблеток. Рецепты будут выписываться только в электронном виде", - говорится в сообщении.
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Минсоцдел отмечает, что эти виды успокоительных и снотворных средств оказывают симптоматическое действие, они не лечат болезнь. При их длительном применении развивается привыкание к препарату и может возникнуть лекарственная зависимость. В случае лекарственной зависимости возникает необходимость увеличения дозы для достижения того же эффекта. Также появляется желание использовать препарат даже тогда, когда он не нужен по медицинским показаниям.
По данным эстонских семейных врачей, существует обеспокоенность в связи с частым применением лекарств пожилыми пациентами, которые наиболее подвержены риску возникновения побочных эффектов. "В настоящее время известно, что при слишком частом применении успокоительные и снотворные средства вызывают нарушения памяти, замедление мышления, потерю равновесия и координации. С этим связаны с травмы, в частности падения и переломы. А также дорожно-транспортные происшествия", - подчеркнуло министерство.
В течение года в Эстонии было выписано более 530 тысяч рецептов на успокоительные и снотворные препараты для 134 тысяч человек, имеющих медицинскую страховку. Средний возраст пользователей составил 62 года. Женщины использовали эти препараты в два раза чаще, чем мужчины.
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