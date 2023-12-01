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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:28
2023-12-01T08:28
2023-12-01T08:28
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в столице Украины прозвучал в 08.04 мск. Ранее в пятницу тревогу объявили в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве