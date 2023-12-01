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Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста - РИА Новости, 01.12.2023
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста
Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:09
2023-12-01T05:09
2023-12-01T05:09
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для обмена опытом, сообщили РИА Новости в министерстве обороны. "Время выбрало нас" – так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими – участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону специальной военной операции для защиты интересов России", – сказал заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов, обращаясь к участникам телемоста. В оборонном ведомстве подчеркнули, что для курсантов особенно важен опыт участников спецоперации и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий. Кроме того, вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство" исполнил для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста
Военнослужащие в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для обмена опытом, сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
«
"Время выбрало нас" – так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими – участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону специальной военной операции для защиты интересов России", – сказал заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов, обращаясь к участникам телемоста.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что для курсантов особенно важен опыт участников спецоперации и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий.
Кроме того, вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство" исполнил для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.
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