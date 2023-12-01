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Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/telemost-1913057923.html
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста - РИА Новости, 01.12.2023
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста
Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:09
2023-12-01T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для обмена опытом, сообщили РИА Новости в министерстве обороны. "Время выбрало нас" – так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими – участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону специальной военной операции для защиты интересов России", – сказал заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов, обращаясь к участникам телемоста. В оборонном ведомстве подчеркнули, что для курсантов особенно важен опыт участников спецоперации и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий. Кроме того, вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство" исполнил для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста

Военнослужащие в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для обмена опытом, сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
«
"Время выбрало нас" – так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими – участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону специальной военной операции для защиты интересов России", – сказал заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов, обращаясь к участникам телемоста.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что для курсантов особенно важен опыт участников спецоперации и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий.
Кроме того, вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство" исполнил для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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