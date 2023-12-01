https://ria.ru/20231201/telemost-1913057923.html

Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста

Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста - РИА Новости, 01.12.2023

Военнослужащие в зоне СВО обменялись опытом в ходе телемоста

Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:09

2023-12-01T05:09

2023-12-01T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Телемост между военнослужащими – выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами провели для обмена опытом, сообщили РИА Новости в министерстве обороны. "Время выбрало нас" – так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими – участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону специальной военной операции для защиты интересов России", – сказал заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов, обращаясь к участникам телемоста. В оборонном ведомстве подчеркнули, что для курсантов особенно важен опыт участников спецоперации и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий. Кроме того, вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство" исполнил для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.

https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф