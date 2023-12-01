https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913253204.html
В Польше потребовали расторгнуть договор с Украиной о перевозках
В Польше потребовали расторгнуть договор с Украиной о перевозках - РИА Новости, 01.12.2023
В Польше потребовали расторгнуть договор с Украиной о перевозках
Польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках без получения разрешений, заявил журналистам один из... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:34
2023-12-01T18:34
2023-12-01T18:39
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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках без получения разрешений, заявил журналистам один из активистов протеста на границе, активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Туманович. "Нечестная конкуренция началась из-за невыгодного соглашения между Европейским союзом и Украиной. Польские перевозчики хотят возвращения нормальности", - сказал Туманович. "4 декабря будет встреча Европейского совета, встреча министров транспорта Евросоюза. Мы ожидаем, что на этом заседании польское правительство подаст заявление о расторжении этого невыгодного соглашения, которое привела к нечестной конкуренции со стороны Украины", - добавил он. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231201/golodovka-1913240108.html
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
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в мире, украина, польша, киев
В мире, Украина, Польша, Киев
В Польше потребовали расторгнуть договор с Украиной о перевозках
В Польше потребовали инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках без получения разрешений, заявил журналистам один из активистов протеста на границе, активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Туманович.
"Нечестная конкуренция началась из-за невыгодного соглашения между Европейским союзом и Украиной. Польские перевозчики хотят возвращения нормальности", - сказал Туманович.
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку
"4 декабря будет встреча Европейского совета
, встреча министров транспорта Евросоюза. Мы ожидаем, что на этом заседании польское правительство подаст заявление о расторжении этого невыгодного соглашения, которое привела к нечестной конкуренции со стороны Украины", - добавил он.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ