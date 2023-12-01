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В России смертность от рака достигла минимума - РИА Новости, 01.12.2023
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11:43 01.12.2023 (обновлено: 13:13 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/smertnost-1913115900.html
В России смертность от рака достигла минимума
В России смертность от рака достигла минимума - РИА Новости, 01.12.2023
В России смертность от рака достигла минимума
Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:43
2023-12-01T13:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.
https://ria.ru/20231016/nauka-1903038727.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России смертность от рака достигла минимума

Мурашко: смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимума

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
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Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.
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