https://ria.ru/20231201/smertnost-1913115900.html
В России смертность от рака достигла минимума
В России смертность от рака достигла минимума - РИА Новости, 01.12.2023
В России смертность от рака достигла минимума
Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:43
2023-12-01T11:43
2023-12-01T13:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_0aa879dff6946c0b5eb9fc7632a6f562.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.
https://ria.ru/20231016/nauka-1903038727.html
https://ria.ru/20231012/nauka-1901981164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ccf90d9bfe9d4bb494938d0117e7be47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России смертность от рака достигла минимума
Мурашко: смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимума
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких
Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.
В России разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака