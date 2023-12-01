https://ria.ru/20231201/smertnost-1913115900.html

В России смертность от рака достигла минимума

В России смертность от рака достигла минимума - РИА Новости, 01.12.2023

В России смертность от рака достигла минимума

Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:43

2023-12-01T11:43

2023-12-01T13:13

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.

https://ria.ru/20231016/nauka-1903038727.html

https://ria.ru/20231012/nauka-1901981164.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко