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Перевозчики в Словакии перекроют движение на границе с Украиной
Перевозчики в Словакии перекроют движение на границе с Украиной - РИА Новости, 01.12.2023
Перевозчики в Словакии перекроют движение на границе с Украиной
Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу начнет акцию протеста на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, его представители перекроют движение,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:43
2023-12-01T01:43
2023-12-01T01:43
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БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу начнет акцию протеста на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, его представители перекроют движение, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, следует из заявления организации. "Союз автоперевозчиков Словакии принял решение приступить к блокировке пограничного перехода Вышне Немецке - Ужгород с 1 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены", - заявили в организации. В Союзе автоперевозчиков Словакии также заявили, что не будут ограничивать движение через контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной фур с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая запланирована на 4 декабря. Словацкие автоперевозчики считают, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. В организации также сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231129/blokada-1912720383.html
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Перевозчики в Словакии перекроют движение на границе с Украиной
Перевозчики в Словакии перекроют движение через КПП на границе с Украиной
БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу начнет акцию протеста на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, его представители перекроют движение, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, следует из заявления организации.
«
"Союз автоперевозчиков Словакии принял решение приступить к блокировке пограничного перехода Вышне Немецке - Ужгород с 1 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены", - заявили в организации.
В Союзе автоперевозчиков Словакии также заявили, что не будут ограничивать движение через контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной фур с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом.
Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше
пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию
.
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Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая запланирована на 4 декабря.
Словацкие автоперевозчики считают, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации.
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В организации также сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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