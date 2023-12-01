https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html

Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов

Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов - РИА Новости, 01.12.2023

Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов

Швейцария заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов с февраля 2022 года, сумма замороженных средств российского... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:34

2023-12-01T16:34

2023-12-01T16:35

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Швейцария заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов с февраля 2022 года, сумма замороженных средств российского Центрального банка остается неизменной и составляет около 8,45 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Ссылаясь на последние оценки, Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 миллиарда франков (около 8,8 миллиарда долларов – ред.)", - сказал он. На вопрос о том, изменился ли объем средств российского Центрального банка на сумму около 8,45 миллиарда швейцарских франков, замороженных в стране, Майенфиш ответил "все так же". Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

https://ria.ru/20230824/aktivy-1892095523.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, геннадий гатилов, нато, оон, россия, берн (кантон), в мире