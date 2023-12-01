https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов - РИА Новости, 01.12.2023
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов с февраля 2022 года, сумма замороженных средств российского... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:34
2023-12-01T16:34
2023-12-01T16:35
швейцария
геннадий гатилов
нато
оон
россия
берн (кантон)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9edbe5ad7efc4036ba2dfd272c03ab6c.jpg
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Швейцария заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов с февраля 2022 года, сумма замороженных средств российского Центрального банка остается неизменной и составляет около 8,45 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Ссылаясь на последние оценки, Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 миллиарда франков (около 8,8 миллиарда долларов – ред.)", - сказал он. На вопрос о том, изменился ли объем средств российского Центрального банка на сумму около 8,45 миллиарда швейцарских франков, замороженных в стране, Майенфиш ответил "все так же". Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
https://ria.ru/20230824/aktivy-1892095523.html
швейцария
россия
берн (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_78b3921062fb654b3ae73ff6d1b13476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, геннадий гатилов, нато, оон, россия, берн (кантон), в мире
Швейцария, Геннадий Гатилов, НАТО, ООН, Россия, Берн (кантон), В мире
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Швейцария заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов с февраля 2022 года, сумма замороженных средств российского Центрального банка остается неизменной и составляет около 8,45 миллиарда долларов, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Ссылаясь на последние оценки, Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 миллиарда франков (около 8,8 миллиарда долларов – ред.)", - сказал он.
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
На вопрос о том, изменился ли объем средств российского Центрального банка на сумму около 8,45 миллиарда швейцарских франков, замороженных в стране, Майенфиш ответил "все так же".
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства.
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы