https://ria.ru/20231201/shri-lanka-1913198322.html

Эксперты рассказали о сложностях с бесплатными визами на Шри-Ланку

Эксперты рассказали о сложностях с бесплатными визами на Шри-Ланку - РИА Новости, 01.12.2023

Эксперты рассказали о сложностях с бесплатными визами на Шри-Ланку

Эксперты рассказали, в каких случаях при поездке на Шри-Ланку россияне могут претендовать на бесплатную визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:00

2023-12-01T16:00

2023-12-01T16:00

туризм

туризм

новости - туризм

шри-ланка

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

виза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904223792_0:66:3100:1810_1920x0_80_0_0_a29c8d341778764996f648c907ee5807.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких случаях при поездке на Шри-Ланку россияне могут претендовать на бесплатную визу, сообщает АТОР.Ранее заявлялось, что власти Шри-Ланки не берут деньги при выдаче виз — ни у тех, кто получает разрешение на въезд заранее, ни уже в аэропорту.Между тем эксперты ассоциации со ссылкой на информацию российского посольства в этой стране и туроператоров отмечают, что сбор за визу отменили только для тех, кто получает ЕТА (электронное разрешение) заранее, до вылета с родины.При обращении за визой в аэропорту сбор составляет 60 долларов с паспорта. То, что его не берут с некоторых туристов, эксперты считают результатом несогласованных действий местных чиновников — из-за неразберихи первых дней, когда персонал аэропорта еще не был проинструктирован.Правительство Шри-Ланки с 27 ноября отменило плату за получение электронного разрешения на поездку (ЕТА) для граждан семи стран, включая Россию, вплоть до 31 марта 2024 года. Срок пребывания — 30 дней. Отмечалось, что для освобождения от сборов туристы должны подать заявку на получение ЕТА до прибытия на Шри-Ланку.Значительная часть путешественников из России ETA не оформляли, предпочитая получать визу по прилете в аэропорту. Эксперты ассоциации рекомендуют россиянам все же подавать документы еще на родине, либо быть готовыми заплатить за разрешение на въезд 60 долларов в аэропорту.

https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шри-ланка, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), виза