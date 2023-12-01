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Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store - РИА Новости, 01.12.2023
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17:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sbermarket-1913236799.html
Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store
Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store - РИА Новости, 01.12.2023
Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store
Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
общество
технологии
сбермаркет
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее установленное приложение работает в прежнем режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложение доставки продуктов из онлайн-магазинов Google Play и Huawei AppGallery. "Приложение СберМаркета на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Сбермаркета", добавив, что сделать заказ по-прежнему можно на сайте сервиса. "Сбермаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.
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Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, сбермаркет, россия
Общество, Технологии, Сбермаркет, Россия
Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store

Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store

© Фото : СбермаркетСберМаркет
СберМаркет - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Сбермаркет
СберМаркет. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее установленное приложение работает в прежнем режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложение доставки продуктов из онлайн-магазинов Google Play и Huawei AppGallery.
«
"Приложение СберМаркета на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Сбермаркета", добавив, что сделать заказ по-прежнему можно на сайте сервиса.
"Сбермаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.
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