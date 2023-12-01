https://ria.ru/20231201/sbermarket-1913236799.html

Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store

Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store - РИА Новости, 01.12.2023

Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store

Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:29

общество

технологии

сбермаркет

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приложение сервиса "Сбермаркет" больше недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее установленное приложение работает в прежнем режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложение доставки продуктов из онлайн-магазинов Google Play и Huawei AppGallery. "Приложение СберМаркета на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Сбермаркета", добавив, что сделать заказ по-прежнему можно на сайте сервиса. "Сбермаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.

https://ria.ru/20231201/rzhd-1913229882.html

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2023

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общество, технологии, сбермаркет, россия