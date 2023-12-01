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В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа - РИА Новости, 01.12.2023
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08:35 01.12.2023 (обновлено: 18:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913070132.html
В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа
В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа - РИА Новости, 01.12.2023
В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа
США стремятся вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа к 2030 году, заявил газете Financial Times помощник госсекретаря по вопросам энергетики... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:35
2023-12-01T18:04
сша
в мире
джеффри пайетт
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США стремятся вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа к 2030 году, заявил газете Financial Times помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.&quot;Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь&quot;, — сказал американский чиновник.Он добавил, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.В ответ президент Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно прописан механизм фиксации предельной цены.Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html
https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html
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сша, в мире, джеффри пайетт, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
США, В мире, Джеффри Пайетт, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа

Госдеп: США хотят вдвое сократить доходы РФ от экспорта нефти и газа к 2030 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США стремятся вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа к 2030 году, заявил газете Financial Times помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
«

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь", — сказал американский чиновник.

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Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций
30 ноября, 17:52
Он добавил, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.
Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно прописан механизм фиксации предельной цены.
Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.
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СШАВ миреДжеффри ПайеттЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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