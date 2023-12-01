https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913070132.html

В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа

В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа - РИА Новости, 01.12.2023

В США заявили, что хотят сократить доходы России от продажи нефти и газа

США стремятся вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа к 2030 году, заявил газете Financial Times помощник госсекретаря по вопросам энергетики... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:35

2023-12-01T08:35

2023-12-01T18:04

сша

в мире

джеффри пайетт

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США стремятся вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа к 2030 году, заявил газете Financial Times помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт."Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь", — сказал американский чиновник.Он добавил, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.В ответ президент Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно прописан механизм фиксации предельной цены.Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html

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сша, в мире, джеффри пайетт, евросоюз, россия, санкции в отношении россии