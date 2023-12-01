Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье признали самым спортивным регионом России - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
00:23 01.12.2023 (обновлено: 00:38 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/rossiya-1913044114.html
Подмосковье признали самым спортивным регионом России
Подмосковье признали самым спортивным регионом России - РИА Новости, 01.12.2023
Подмосковье признали самым спортивным регионом России
Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:23
2023-12-01T00:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913043661_0:178:1700:1134_1920x0_80_0_0_e37cf711d25355a85a7e00b42b143f46.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония награждения победителей Национальной спортивной премии. Она учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году и проводится ежегодно. Подмосковье впервые победило в номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. Награду в номинации "Регион России" получили вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Среди критериев, по которым оценивали участников премии, – доля граждан, занимающихся в регионе спортом, обеспеченность жителей спортивными сооружениями, внедрение и реализация комплекса ГТО, количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий, отметили в пресс-службе. "В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В регионе работают более 12 тысяч спортивных объектов - за 10 лет их количество выросло на 60%", - добавили в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913043661_179:0:1691:1134_1920x0_80_0_0_8014df73d9fdfd1b7428e33841eeb340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, государственный кремлевский дворец
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Государственный Кремлевский дворец
Подмосковье признали самым спортивным регионом России

Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом России

© Правительство Московской областиПредставители Подмосковья на вручении награды в номинации "Регион России"
Представители Подмосковья на вручении награды в номинации Регион России
© Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«
"В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония награждения победителей Национальной спортивной премии. Она учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году и проводится ежегодно. Подмосковье впервые победило в номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Награду в номинации "Регион России" получили вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Среди критериев, по которым оценивали участников премии, – доля граждан, занимающихся в регионе спортом, обеспеченность жителей спортивными сооружениями, внедрение и реализация комплекса ГТО, количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий, отметили в пресс-службе.
"В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В регионе работают более 12 тысяч спортивных объектов - за 10 лет их количество выросло на 60%", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала