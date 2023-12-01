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Подмосковье признали самым спортивным регионом России
Подмосковье признали самым спортивным регионом России - РИА Новости, 01.12.2023
Подмосковье признали самым спортивным регионом России
Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:23
2023-12-01T00:23
2023-12-01T00:38
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония награждения победителей Национальной спортивной премии. Она учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году и проводится ежегодно. Подмосковье впервые победило в номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. Награду в номинации "Регион России" получили вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Среди критериев, по которым оценивали участников премии, – доля граждан, занимающихся в регионе спортом, обеспеченность жителей спортивными сооружениями, внедрение и реализация комплекса ГТО, количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий, отметили в пресс-службе. "В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В регионе работают более 12 тысяч спортивных объектов - за 10 лет их количество выросло на 60%", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), россия, государственный кремлевский дворец
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Государственный Кремлевский дворец
Подмосковье признали самым спортивным регионом России
Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом России
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московскую область впервые наградили в Кремлевском дворце как самый спортивный регион России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«
"В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония награждения победителей Национальной спортивной премии. Она учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году и проводится ежегодно. Подмосковье впервые победило в номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Награду в номинации "Регион России" получили вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Среди критериев, по которым оценивали участников премии, – доля граждан, занимающихся в регионе спортом, обеспеченность жителей спортивными сооружениями, внедрение и реализация комплекса ГТО, количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий, отметили в пресс-службе.
"В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В регионе работают более 12 тысяч спортивных объектов - за 10 лет их количество выросло на 60%", - добавили в пресс-службе.