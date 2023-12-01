Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rf-1913080488.html
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол
Россия и Китай не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, для обеих стран подлинный суверенитет является базовой ценностью, заявил посол... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:38
2023-12-01T09:38
в мире
россия
китай
москва
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, для обеих стран подлинный суверенитет является базовой ценностью, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. По словам посла, отношения России и Китая представляют образец межгосударственного сотрудничества крупных держав в 21-м веке. "Наши страны - крупные государства, обладающие самобытной историей и богатым культурным наследием. При этом самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", - сказал Моргулов. "Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", - добавил он. Моргулов отметил, что Россия уважает выбор Китаем его собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ. "С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он. Посол добавил, что Москва и Пекин тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении в интересах формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.
https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, москва, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Москва, Игорь Моргулов
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол

Моргулов: РФ и КНР не готовы играть роль "подчиненного" на мировой арене

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, для обеих стран подлинный суверенитет является базовой ценностью, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.
По словам посла, отношения России и Китая представляют образец межгосударственного сотрудничества крупных держав в 21-м веке.
«
"Наши страны - крупные государства, обладающие самобытной историей и богатым культурным наследием. При этом самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", - сказал Моргулов.
"Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", - добавил он.
Моргулов отметил, что Россия уважает выбор Китаем его собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ.
"С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он.
Посол добавил, что Москва и Пекин тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении в интересах формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол
Вчера, 08:57
 
В миреРоссияКитайМоскваИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала