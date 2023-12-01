https://ria.ru/20231201/rf-1913080488.html

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол

Россия и Китай не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, для обеих стран подлинный суверенитет является базовой ценностью, заявил посол... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:38

2023-12-01T09:38

2023-12-01T09:38

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москва

игорь моргулов

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, для обеих стран подлинный суверенитет является базовой ценностью, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. По словам посла, отношения России и Китая представляют образец межгосударственного сотрудничества крупных держав в 21-м веке. "Наши страны - крупные государства, обладающие самобытной историей и богатым культурным наследием. При этом самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", - сказал Моргулов. "Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", - добавил он. Моргулов отметил, что Россия уважает выбор Китаем его собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ. "С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он. Посол добавил, что Москва и Пекин тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении в интересах формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.

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в мире, россия, китай, москва, игорь моргулов