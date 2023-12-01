https://ria.ru/20231201/rets-1913149158.html

РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов

РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов - РИА Новости, 01.12.2023

РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 15 декабря в 10:00 мск проведет бесплатную онлайн-консультацию по логистике, эксперты подробно разберут особенности... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:21

2023-12-01T13:21

2023-12-01T13:21

экономика

россия

дальний восток

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 15 декабря в 10:00 мск проведет бесплатную онлайн-консультацию по логистике, эксперты подробно разберут особенности организации безопасных мультимодальных перевозок опасных грузов из портов Северо-Запада и Дальнего Востока, сообщает центр."Так, на вебинаре расскажут, какие грузы считаются опасными и как они принимаются к перевозке, об основных требованиях и правилах портов в разрезе всех терминалов, упаковки, крепления и документов", - говорится в сообщении.Кроме того, участникам консультации пояснят, какие доступны возможности доставки опасных грузов и как могут действовать грузовладельцы и транспортные компании, перевозящие опасные грузы.Регистрация на вебинар открыта до 14 декабря на сайте РЭЦ."Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Инне Линьковой по электронному адресу linkova@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20231201/rets-1913148025.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, дальний восток, российский экспортный центр (рэц)