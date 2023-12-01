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РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов - РИА Новости, 01.12.2023
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13:21 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rets-1913149158.html
РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов
РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов - РИА Новости, 01.12.2023
РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 15 декабря в 10:00 мск проведет бесплатную онлайн-консультацию по логистике, эксперты подробно разберут особенности... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:21
2023-12-01T13:21
экономика
россия
дальний восток
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 15 декабря в 10:00 мск проведет бесплатную онлайн-консультацию по логистике, эксперты подробно разберут особенности организации безопасных мультимодальных перевозок опасных грузов из портов Северо-Запада и Дальнего Востока, сообщает центр."Так, на вебинаре расскажут, какие грузы считаются опасными и как они принимаются к перевозке, об основных требованиях и правилах портов в разрезе всех терминалов, упаковки, крепления и документов", - говорится в сообщении.Кроме того, участникам консультации пояснят, какие доступны возможности доставки опасных грузов и как могут действовать грузовладельцы и транспортные компании, перевозящие опасные грузы.Регистрация на вебинар открыта до 14 декабря на сайте РЭЦ."Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Инне Линьковой по электронному адресу linkova@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20231201/rets-1913148025.html
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экономика, россия, дальний восток, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ расскажет о перевозках опасных грузов из портов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 15 декабря в 10:00 мск проведет бесплатную онлайн-консультацию по логистике, эксперты подробно разберут особенности организации безопасных мультимодальных перевозок опасных грузов из портов Северо-Запада и Дальнего Востока, сообщает центр.
"Так, на вебинаре расскажут, какие грузы считаются опасными и как они принимаются к перевозке, об основных требованиях и правилах портов в разрезе всех терминалов, упаковки, крепления и документов", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Кроме того, участникам консультации пояснят, какие доступны возможности доставки опасных грузов и как могут действовать грузовладельцы и транспортные компании, перевозящие опасные грузы.
Регистрация на вебинар открыта до 14 декабря на сайте РЭЦ.
"Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Инне Линьковой по электронному адресу linkova@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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