https://ria.ru/20231201/pulkovo-1913166858.html

В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково"

В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково" - РИА Новости, 01.12.2023

В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково"

Самолет "Аэрофлота" Калининград-Москва приземлился в "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов, сообщили РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:54

2023-12-01T13:54

2023-12-01T15:01

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Калининград-Москва приземлился в "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика. В пресс-службе ООО " Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") ранее в пятницу сообщили РИА Новости, что самолет, летевший из Калининграда в Москву, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после сигнала о технической неисправности. "Рейс SU1001 Калининград - Москва от 1.12.2023 совершил штатную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов", - сообщили в "Аэрофлоте".Пресс-служба авиакомпании сообщила РИА Новости, что для дальнейшей доставки в Москву пассажиры перебронированы на рейс SU021 Санкт-Петербург - Москва, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777."На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Предоставлены напитки и питание", - добавили в компании.

https://ria.ru/20231201/pulkovo-1913078055.html

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