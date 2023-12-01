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В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково"
В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково" - РИА Новости, 01.12.2023
В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково"
Самолет "Аэрофлота" Калининград-Москва приземлился в "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:54
2023-12-01T13:54
2023-12-01T15:01
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Калининград-Москва приземлился в "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика. В пресс-службе ООО " Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") ранее в пятницу сообщили РИА Новости, что самолет, летевший из Калининграда в Москву, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после сигнала о технической неисправности. "Рейс SU1001 Калининград - Москва от 1.12.2023 совершил штатную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов", - сообщили в "Аэрофлоте".Пресс-служба авиакомпании сообщила РИА Новости, что для дальнейшей доставки в Москву пассажиры перебронированы на рейс SU021 Санкт-Петербург - Москва, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777."На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Предоставлены напитки и питание", - добавили в компании.
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происшествия, калининград, москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), аэрофлот, метеоусловия
Происшествия, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Аэрофлот, метеоусловия
В "Аэрофлоте" назвали причину приземления рейса из Калининграда в "Пулково"
В "Аэрофлоте" назвали причину посадки рейса Калининград-Москва в "Пулково"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Калининград-Москва приземлился в "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.
В пресс-службе ООО " Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") ранее в пятницу сообщили РИА Новости, что самолет, летевший из Калининграда в Москву, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после сигнала о технической неисправности.
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"Рейс SU1001 Калининград - Москва от 1.12.2023 совершил штатную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов", - сообщили в "Аэрофлоте".
Пресс-служба авиакомпании сообщила РИА Новости, что для дальнейшей доставки в Москву пассажиры перебронированы на рейс SU021 Санкт-Петербург - Москва, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777.
"На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Предоставлены напитки и питание", - добавили в компании.