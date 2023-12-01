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Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор - РИА Новости, 01.12.2023
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17:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913237394.html
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор - РИА Новости, 01.12.2023
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Жалоба на приговор Скочиленко зарегистрирована судом 30 ноября", - сообщили в пресс-службе. Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, была приговорена в Петербурге к 7 годам колонии общего режима. Она признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
https://ria.ru/20231129/armiya-1912685049.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор

В Петербурге осужденная за фейки о ВС художница Скочиленко обжаловала приговор

© AP Photo / Dmitri LovetskyАлександра Скочиленко
Александра Скочиленко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Александра Скочиленко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Жалоба на приговор Скочиленко зарегистрирована судом 30 ноября", - сообщили в пресс-службе.
Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, была приговорена в Петербурге к 7 годам колонии общего режима. Она признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
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