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Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор - РИА Новости, 01.12.2023
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Жалоба на приговор Скочиленко зарегистрирована судом 30 ноября", - сообщили в пресс-службе. Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, была приговорена в Петербурге к 7 годам колонии общего режима. Она признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
https://ria.ru/20231129/armiya-1912685049.html
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Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
В Петербурге осужденная за фейки о ВС художница Скочиленко обжаловала приговор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Художница Александра Скочиленко, осужденная на 7 лет за распространение ложной информации о ВС РФ, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Жалоба на приговор Скочиленко зарегистрирована судом 30 ноября", - сообщили в пресс-службе.
Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, была приговорена в Петербурге к 7 годам колонии общего режима. Она признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
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