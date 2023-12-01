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В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:32 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/premiya-1913279474.html
В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards
В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards
Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:32
2023-12-01T22:32
культура
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россия
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москино
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общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из победителей стал проект "Москва — город кино". "В прошлом году мы получили приз за проект "Московская неделя моды", и это превратилось из модного события в целое течение. ...Сегодня мы получили награду за создание проекта "Москино". ...Спасибо большое!" - сказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии. По его словам, та территория, которую сейчас развивают в Красной Пахре, намного больше Голливуда и Болливуда. Там 300 гектаров креативного пространства с разными эпохами, добавил он. "Москва, как территория - это город кино. Мы подумали, что это действительно так. На улицах Москвы должно сниматься кино, это естественное продолжение нашего города", - подчеркнул мэр. Он выразил надежду, что идея Москвы, как и с неделей моды, даст толчок к развитию индустрии кино в России. "Чтобы на наши экраны выходили каждую неделю премьеры, в нашем телевизоре, когда мы включали, то мы смотрели не голливудские фильмы, а наши российские фильмы, наших замечательных актеров. Для этого нужна индустрия, и я уверен, что у нас этот проект получится. Спасибо большое", - заключил Собянин. Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что значимость отечественной креативной индустрии очень хорошо оценили за последний год, когда с рынка ушли многие конкуренты. И российская креативная индустрия заняла эти ниши "с большим успехом". О премииПобедителей выбирали в десяти категориях: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". За награду в одной категории, например, "Детский проект", могут побороться разные работы: и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка. Первая церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий состоялась в 2021 году. Москва стала обладателем награды в номинации "Креативный регион года". В 2022 году Московская неделя моды победила в номинации "Событие года". Russian Creative Awards — премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.
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москва, россия, зарядье, сергей собянин, москино, максим орешкин, общество
Культура, Москва, Россия, Зарядье, Сергей Собянин, Москино, Максим Орешкин, Общество
В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

В Москве наградили лауреатов национальной премии в сфере креативных индустрий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТерритория парка "Зарядье" в Москве
Территория парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Территория парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из победителей стал проект "Москва — город кино".
"В прошлом году мы получили приз за проект "Московская неделя моды", и это превратилось из модного события в целое течение. ...Сегодня мы получили награду за создание проекта "Москино". ...Спасибо большое!" - сказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии.
BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

Модель на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

Модели на подиуме во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

Подготовка моделей перед модным показом бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 2 декабря.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12
По его словам, та территория, которую сейчас развивают в Красной Пахре, намного больше Голливуда и Болливуда. Там 300 гектаров креативного пространства с разными эпохами, добавил он. "Москва, как территория - это город кино. Мы подумали, что это действительно так. На улицах Москвы должно сниматься кино, это естественное продолжение нашего города", - подчеркнул мэр.
Он выразил надежду, что идея Москвы, как и с неделей моды, даст толчок к развитию индустрии кино в России.
"Чтобы на наши экраны выходили каждую неделю премьеры, в нашем телевизоре, когда мы включали, то мы смотрели не голливудские фильмы, а наши российские фильмы, наших замечательных актеров. Для этого нужна индустрия, и я уверен, что у нас этот проект получится. Спасибо большое", - заключил Собянин.
Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что значимость отечественной креативной индустрии очень хорошо оценили за последний год, когда с рынка ушли многие конкуренты. И российская креативная индустрия заняла эти ниши "с большим успехом".

О премии

Победителей выбирали в десяти категориях: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". За награду в одной категории, например, "Детский проект", могут побороться разные работы: и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка.
Первая церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий состоялась в 2021 году. Москва стала обладателем награды в номинации "Креативный регион года". В 2022 году Московская неделя моды победила в номинации "Событие года".
Russian Creative Awards — премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
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