В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

В Москве наградили лауреатов национальной премии в сфере креативных индустрий
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
О премии
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.