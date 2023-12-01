https://ria.ru/20231201/premiya-1913279474.html

В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:32

2023-12-01T22:32

2023-12-01T22:32

культура

москва

россия

зарядье

сергей собянин

москино

максим орешкин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589320912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd8588097574a91044e1175f573522ac.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из победителей стал проект "Москва — город кино". "В прошлом году мы получили приз за проект "Московская неделя моды", и это превратилось из модного события в целое течение. ...Сегодня мы получили награду за создание проекта "Москино". ...Спасибо большое!" - сказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии. По его словам, та территория, которую сейчас развивают в Красной Пахре, намного больше Голливуда и Болливуда. Там 300 гектаров креативного пространства с разными эпохами, добавил он. "Москва, как территория - это город кино. Мы подумали, что это действительно так. На улицах Москвы должно сниматься кино, это естественное продолжение нашего города", - подчеркнул мэр. Он выразил надежду, что идея Москвы, как и с неделей моды, даст толчок к развитию индустрии кино в России. "Чтобы на наши экраны выходили каждую неделю премьеры, в нашем телевизоре, когда мы включали, то мы смотрели не голливудские фильмы, а наши российские фильмы, наших замечательных актеров. Для этого нужна индустрия, и я уверен, что у нас этот проект получится. Спасибо большое", - заключил Собянин. Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что значимость отечественной креативной индустрии очень хорошо оценили за последний год, когда с рынка ушли многие конкуренты. И российская креативная индустрия заняла эти ниши "с большим успехом". О премииПобедителей выбирали в десяти категориях: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". За награду в одной категории, например, "Детский проект", могут побороться разные работы: и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка. Первая церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий состоялась в 2021 году. Москва стала обладателем награды в номинации "Креативный регион года". В 2022 году Московская неделя моды победила в номинации "Событие года". Russian Creative Awards — премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, зарядье, сергей собянин, москино, максим орешкин, общество